Ondernemersfamilie rouwt om plotse dood van Patrick Van Moer (48): “We gingen net meer van het leven genieten”

Melsele

In tijden van crisis lijkt het noodlot soms dubbel zo hard toe te slaan. Dat is zeker het geval voor de bekende ondernemersfamilie Van Moer uit Melsele. Vorige week kwam Patrick Van Moer om het leven bij een dramatisch ongeval . Samen met zijn vrouw Gina was hij zaakvoerder van het bedrijf ‘Jos Van Moer’, actief in dieptefunderingen.