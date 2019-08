Onderhoudswerken aan verschillende spoorwegovergangen Kristof Pieters

26 augustus 2019

18u39 0 Beveren Infrabel voert onderhoudswerken uit aan enkele spoorwegovergangen op het grondgebied Beveren. Momenteel is de spoorwegovergang van de Haasdonkbaan afgesloten.

Tijdens de werken zijn de spoorwegovergangen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is wel doorgang voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand).

Infrabel is gestart met werken aan de overweg van de Haasdonkbaan. Die is afgesloten tot en met 28 augustus 16 uur. Van donderdag 29 tot en met 30 augustus wordt gewerkt aan de spoorwegovergang van de Gentstraat. Deze is sowieso nooit toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Enkel voor fietsers en voetgangers. Tot slot zal ook de overweg van het Doornpark twee dagen worden afgesloten, namelijk van maandag 2 tot en met dinsdag 3 september.