Ondanks regenweer toch grote opkomst voor Sint-Maarten Kristof Pieters

11 november 2019

17u39 3 Beveren Naar jaarlijkse traditie is Sint-Maarten maandagmiddag verwelkomd op de Grote Markt in Beveren. De opkomst lag lager dan andere jaren door het barre weer, maar op het marktplein verzamelde toch een grote schare kinderen om te komen grielen.

Het Koninklijk Sint-Maartenscomité trok van ‘s middags tot zonsondergang rond in Beveren om snoepgoed uit te werpen. De apotheose was natuurlijk de massagriel op de Grote Markt. Er werd snoep gegooid van op de pui van het gemeentehuis en aan de kiosk op de markt. Er werden ook een aantal voetballen in het publiek gegooid, waaraan een mooie prijs of een Sint-Maartensgebak was verbonden. Na het vertrek van Sint-Maarten was het de beurt aan de plaatselijke handelaars om allerlei lekkers vanuit de ramen naar de massa te gooien.