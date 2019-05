Ondanks personeelstekort pakt politie Wano uit met positieve cijfers: aantal inbraken met 15% gedaald Opvallend meer ongevallen met elektrische fietsen Kristof Pieters

19u34 8 Beveren De politiezone Waasland-Noord kan tevreden terugblikken op het voorbije jaar. Ondanks een personeelstekort werden er in 2018 meer interventies uitgevoerd. Het aantal inbraken daalde fors met 15% en het aantal fietsdiefstallen nam zelfs af met 29%. Enkel op vlak van verkeersveiligheid is er nog wat werk aan de winkel. Het aantal ongevallen met gewonden steeg namelijk met 7%. Dit is deels te wijten aan een stijging van het aantal ongevallen met elektrische fietsen.

De positieve cijfers op vlak van diefstallen werden neergezet door minder politiemensen. Het structureel tekort begint echter wel te wegen op de werking. “Het voorbije jaar is de capaciteit van ons korps nog maar eens gedaald met 2,5%”, zegt korpschef Leo Mares. “We zitten nu al met een onderbezetting van 11% voor het operationeel kader en 16% voor het administratief personeel. We doen nochtans heel wat moeite om die vacatures ingevuld te krijgen, maar er zwaaien te weinig mensen af in de politieschool. De basisdienstverlening komt hierdoor niet in gevaar maar het spreekt voor zich dat we met extra mensen nog meer inspanningen zouden kunnen doen.”

Politie gemiddeld op 12:36 minuten ter plaatse

Met minder mensen werden vorig jaar wel meer interventies afgehandeld, namelijk 11.961, of een stijging van 663. Bovendien daalden de aanrijtijden lichtjes van 12:57 naar 12:36 minuten. “Een gemiddelde aanrijtijd van minder dan 13 min blijft zeker aanvaardbaar voor een politiezone met een oppervlakte van meer dan 25.000 ha”, zegt Mares tevreden. Het overgrote deel van de interventies was in Beveren (60%), gevolgd door Stekene (20%), Sint-Gillis-Waas (19%) en buiten de zone (1%).

Op vlak van inbraken was er in 2018 met 326 feiten een sterke daling met 15% binnen de politiezone ten opzichte van 2017. Dit is nog een stuk beter dan het Oost-Vlaams gemiddelde van 6%. De effectieve inbraken (205) daalden met 10%. Het aantal pogingen (121) daalde met 22%.

Reeds 22 buurtinformatienetwerken actief

Over een periode van drie jaar is er zelfs een daling van 32% van het aantal inbraken. Traditioneel waren de zogenaamde ‘donkere maanden‘ (november-januari) opnieuw de meest risicovolle. Ook in mei vorig jaar was er een piek in het aantal inbraken. Zoals steeds concentreerden de inbraken zich opnieuw in de omgeving van de grote verkeersassen zoals de E17, N70 en E34 en de gemeentecentra. Het effect is moeilijk te meten maar wellicht dragen ook de vele BIN’s een steentje bij aan de goede resultaten. Er zijn nu al 22 buurtinformatienetwerken met meer dan 2.000 aangesloten leden.

Ook de grafiek van de fietsdiefstallen geeft een opmerkelijke daling aan: in 2017 werden nog 349 fietsen als gestolen gemeld. In 2018 daalde dit cijfer tot 247 stuks (-29%). Het aantal auto-inbraken daalde eveneens fors van 136 tot 111 feiten. Enkel het aantal autodiefstallen steeg lichtjes van 20 in 2017 naar 23 in 2018.

Sterke stijging van meldingen van geluidshinder

Geluidshinder blijkt nog steeds de grootste bron van overlast die aan de politie wordt gemeld. In vergelijking met 2017 was er een grote stijging (33%) van het aantal meldingen over geluidshinder en nachtlawaai. Het aantal meldingen steeg van 865 naar 1.157. “Dit is deels te verklaren door de uitzonderlijk mooie zomer van vorig jaar”, legt de korpschef uit. “Mensen leven dan meer buiten en de terrassen zit tot ’s avonds laat vol.”

Minder ongevallen maar meer gewonden

Op vlak van verkeersveiligheid is er goed en slecht nieuws. Het totaal aantal verkeersongevallen daalde licht van 1.587 in 2017 tot 1.541 in 2018 (-3%). Het aantal ongevallen met gewonden steeg helaas met 7%. Het piekmoment voor ongevallen is tijdens de avondspits, meer specifiek tussen 15 en 16 uur. “Wat in de cijfers opvalt, is vooral het stijgend aantal ongevallen met elektrische fietsen”, zegt Mares. “Dat steeg van 23 in 2017 naar 36 vorig jaar. Bij een val is de kans op een letsel bij een elektrische fiets groter door de hogere snelheid. Van alle gewonden maken zwakke weggebruikers trouwens 28% uit van het totaal.”