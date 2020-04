Oleon schenkt 1.000 liter handgel, gemeente verdeelt het onder zorgverleners Kristof Pieters

02 april 2020

15u27 6 Beveren De gemeente Beveren ontving van het bedrijf Oleon een vat met 1.000 liter handgel. De Hulpverleningszone Waasland zorgde voor het transport en voor het afvullen in kleinere bidons en flessen. De handgel wordt nu herverdeeld onder zorgverleners uit het Waasland.

Tijdens deze coronacrisis laten ook bedrijven zich van hun meest solidaire kant zien. De firma Oleon heeft 20.000 liter handgel geproduceerd om gratis te verdelen aan ziekenhuizen en de zorgsector in de strijd tegen COVID-19. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van plantaardige oliën en dierlijke vetten tot allerlei producten waaronder ook zepen. De productie gebeurde met akkoord van de FOD Volksgezondheid en volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Een eerste deel van de levering ging naar de ambulancediensten van Hulpverleningszone Waasland. De 227 huisartsen van de huisartsenkoepel Waasland krijgen elk een gratis liter handgel in de praktijk geleverd. Voor die verdeling werd het medisch labo Medina uit Dendermonde gratis bereid gevonden.

Via een bevraging onder de Wase zorgverleners werd gepeild naar de interesse in handgel. Daaruit vloeiden al de eerste leveringen aan vroedvrouwen, thuiszorg, thuishulp, thuisverpleging, vzw De Klaproos en rusthuizen van Zorgpunt Waasland.

Stap voor stap zullen de geïnteresseerde zorgverstrekkers die zich melden via de Eerstelijnszone Waasland, verder bevoorraad worden. Ondertussen blijven gemeente Beveren en haar partners uitkijken naar opportuniteiten om extra materialen aan te trekken en deze op een correcte wijze te herverdelen naar de zorgverleners die voor ieder van ons in de frontlinie staan.