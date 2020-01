Oeps, iets vergeten? Vrachtwagenchauffeur verliest aanhangwagen maar rijdt nietsvermoedend verder Kristof Pieters

07 januari 2020

15u05 0 Kallo Op de R2 in Kallo heeft zich dinsdagmiddag een wel erg opmerkelijk incident voorgedaan. Net voor de ingang van de Liefkenshoektunnel verloor een vrachtwagen zijn oplegger maar de chauffeur merkte vreemd genoeg niks op en reed verder.

Het ongeval kon gebeuren doordat het sleepoog van de aanhangwagen was afgebroken. De oplegger sloeg vervolgens los en daardoor braken ook de luchtleidingen van de remmen af en kwam de aanhanger al snel tot stilstand, gelukkig zonder andere voertuigen te raken of schade aan te richten.

Opmerkelijk is toch wel dat de chauffeur nietsvermoedend verder reed en met de noorderzon verdween. Dankzij camerabeelden kon de eigenaar wel al snel opgespoord worden. Het bleek een aanhangwagen te zijn van een autosloperij uit het Nederlandse Roosendaal. De aanhangwagen was van een speciaal type om geplette autowrakken in te vervoeren. Het voertuig was op het moment van het ongeval leeg maar versperde wel een tijdlang de rechterrijstrook wat voor file zorgde. Het gevaarte werd door een takelfirma weggesleept.