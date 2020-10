Oefenwedstrijd B-kern Waasland-Beveren afgelast na positieve coronatest Kristof Pieters

12 oktober 2020

17u34 4 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren heeft maandag besloten de oefenwedstrijd, die dinsdag gepland stond, tussen de B-kern van Waasland-Beveren en KSV Hoek te annuleren. De aanleiding hiervoor is een positieve coronatest van een van de spelers van de beloftenploeg.

De club besloot de groepstrainingen van die groep deze week te annuleren. “De uitgeschreven protocollen worden dus nageleefd en waar nodig verstrengd”, zegt woordvoerder Martijn De Jonge. Om de privacy van de speler en zijn omgeving te garanderen, wordt over de identiteit niet gecommuniceerd.

Het is niet de eerste keer dat er een positieve coronatest is op de Freethiel. In juli moest Waasland-Beveren ook al een oefenmatch tegen KV Mechelen afgelasten om die reden.