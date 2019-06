Nutswerken op N450 gaan nieuwe fase in Kristof Pieters

26 juni 2019

19u06 0 Beveren De voorbereidende werken aan de nutsleidingen op de N450 zijn achter de rug. Er moet nu nog een doorsteek gebeuren dwars over de baan. Deze werken moeten uitgevoerd zijn op maximaal drie dagen. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer richting Kallo en haven. Richting Melsele geldt opnieuw de omleiding via de Koolputstraat, Gaverlandstraat en Schoolstraat.

De weken nadien zullen nog huisaansluitingen gebeuren, maar deze geven geen hinder voor het wegverkeer.

De vergunning voor de riolerings- en wegenwerken is intussen in orde. De komende weken zal het lastenboek gepubliceerd worden met de bedoeling in september/oktober een aannemer aan te stellen.

Inmiddels is ook de aanleg van de parking op de hoek van de Brielstraat afgerond. Hier zal voor een gedeelte van de parking nog signalisatie geplaatst worden voor kortparkeren (max. 30 minuten).