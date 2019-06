Nooit geen koeien meer kwijt: landbouwer voorziet zijn dieren van GPS-tracker Kristof Pieters

26 juni 2019

16u02 0 Beveren Landbouwbedrijf Meersschaert uit Prosperpolder heeft als eerste in Vlaanderen zijn veestapel uitgerust met een GPS-tracker. De dieren grazen namelijk in het Verdronken Land van Saeftinghe op een terrein van 250 ha groot. “Als er een dier in de modder vast zat, was ik soms drie dagen bezig met zoeken”, legt Geert Meersschaert uit.

Het Verdronken Land van Saeftinghe is een natuurgebied gelegen op de grens van Nederland en België. Met zijn 3.580 ha is dit het grootste brakwaterschor van Europa. De Stichting Zeeuws Landschap heeft aan vier landbouwbedrijven een gebied ter beschikking gesteld om te begrazen. Geert Meersschaert en Kris Van Royen beschikken over 250 ha waar ze elk jaar een 80-tal runderen enkele maanden laten doorbrengen. “Door het eten van het zilte gras krijgt hun vlees een unieke smaak, hetgeen we ‘présalé’ noemen”, legt Geert uit. “We verkopen onze ‘Saetinghers’ rechtstreeks aan de consument via een webshop en hoevewinkel. De interesse is enorm groot. Het vlees heeft dan ook veel structuur en een uitgesproken smaak.”

Batterij gaat twee jaar mee

Het landbouwerskoppel ondervond echter wel heel wat problemen bij het volgen van het vee. “Doordat het om een schorrengebied gaat, gebeurt het regelmatig dat een koe vast komt te zitten in de modder. Het duurde soms drie dagen eer we het dier hadden teruggevonden. We hebben dit probleem voorgelegd aan het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) en gevraagd of zij een oplossing kenden. Het werd voor ons anders wel heel arbeidsintensief. Het instituut heeft ons dan in contact gebracht met de vzw Inagro dat onderzoek doet naar nieuwe technieken en teelten en de firma Sensolus dat trackingsystemen bouwt. Op basis van ons probleem is dan een speciale GPS-module ontwikkeld voor de koeien. Er moest aan een aantal belangrijke voorwaarden voldaan worden. Zo moest het toestel waterdicht zijn en een grote autonomie hebben. Het resultaat is verbluffend goed. De GPS-trackers hebben een batterij die twee jaar meegaat en een gewichtje onderaan de riem zorgt ervoor dat het toestel altijd bovenop de nek van het dier hangt. We hebben het al uitgebreid getest. Ik kan nu mijn hele veestapel volgen vanop mijn smartphone. Ik krijg dan een plannetje van het schor te zien met daarop alle dieren die een signaal uitsturen.”

Alarm als koe 12 uur lang stil staat

Intussen zat er al opnieuw een koe vast in de modder. “Maar deze keer was het geen drie dagen zoeken en was het dier op twee uur tijd al terecht. De koeien ondervinden er zelf geen enkele hinder van. Als een dier 12 uur lang op dezelfde plaats blijft staan, gaat er op mijn gsm een alarm af. Er zijn echter nog andere voordelen. Een koe die ‘tochtig’ (vruchtbaar) is, verplaatst zich abnormaal veel. Ik kan nu vanop mijn laptop zien wanneer een dier gedekt moet worden. Het is voor mij als landbouwer natuurlijk ook een hele ommezwaai. Uiteraard komt er nog heel wat handenarbeid aan te pas maar ook de boerenstiel ontsnapt niet aan de technologische veranderingen. Ik ben er in ieder geval bijzonder enthousiast over. Zelfs op vakantie kan ik nu in een handomdraai zien hoe het met onze koeien gesteld is.”