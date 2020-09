Nog steeds tonnageverbod in Pastoor Steenssensstraat maar uitzondering voor landbouwvoertuigen Kristof Pieters

02 september 2020

19u48 0 Beveren De Pastoor Steenssensstraat in Beveren blijft verboden terrein voor vrachtwagens. Dat heeft schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Kitty Schelfhout (Open Vld).

Schelfhout vroeg zich af waarom het verbodsbord voor zwaar verkeer recent werd weggenomen in de Pastoor Steenssensstraat. “Buurtbewoners klagen er al lang over dat er veel grote landbouwmachines in hun straat rijden, vaak zelfs over het fietspad. We vragen dan ook om het bord zo snel mogelijk terug te plaatsen het landbouwverkeer om te leiden via de Doornstraat.”

Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is er een misverstand. “Er is namelijk nog altijd een tonnageverbod in deze straat. Het klopt dat de borden zijn verdwenen maar dit heeft te maken met het feit dat er nu een hele zone is afgebakend waarin dit tonnageverbod van kracht is”, legt hij uit. “Het is niet gebruikelijk om in een zone borden telkens te herhalen in elke straat.”

De uitzondering voor landbouwverkeer werd echter ook behouden. “We begrijpen dat mensen het als erg gevaarlijk kunnen ervaren als er heel grote landbouwmachines in hun straat rijden maar de doorgang verbieden is niet opportuun. De landbouwers moeten namelijk ook nog wel hun erf en velden kunnen bereiken.”