Nog maar eens ongeval op viaduct E17 door betonnen muurtje Kristof Pieters

07 oktober 2019

10u57 0 Haasdonk/Bazel Op het viaduct boven de E17 op de grens van Bazel en Haasdonk is het maandagochtend nog maar eens tot een aanrijding gekomen. Een betonnen scheidingsmuur tussen de rijbaan en het fietspad ontneemt het zicht op het aankomend verkeer en veroorzaakte al heel wat ongevallen. Dit keer raakten twee bestuurders gewond.

De bestuurder van een Nissan verliet de snelweg komende van Antwerpen maar had een andere wagen, een Renault die uit de richting van Steendorp kwam, te laat opgemerkt. De Renault knalde in de flank van de Nissan die net de rijbaan wou kruisen. De twee bestuurders raakten bij de klap gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De vier andere inzittenden van de Nissan, allen Poolse arbeiders die op weg waren naar hun werk, bleven ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte in het midden van de ochtendspits voor heel wat verkeershinder. De brandweer moest ter plaatse komen voor het opruimen van de rijbaan.

Het ongeval is het zoveelste op rij aan de verkeerswisselaar. De betonnen afscheidingsmuur tussen de rijbaan en het fietspad ontneemt het zicht op aankomend verkeer voor bestuurders die van de afrit van de snelweg komen. Het muurtje werd een aantal jaar geleden geplaatst om enerzijds fietsers te beschermen en om te verhinderen dat vrachtwagens door de balustrade kunnen rijden en zo op de onderliggende snelweg terechtkomen. Sinds het er staat gebeurden er al tientallen ongevallen.