Nog dit jaar trajectcontrole en slagbomen aan Beverentunnel, Vlaams Verkeerscentrum: “tunneldosering was in werking voor het ongeval” Kristof Pieters

05 februari 2020

17u51 2 Kallo Nog dit jaar zal er trajectcontrole worden ingevoerd op de R2 en in de Beverentunnel. Er komen ook slagbomen aan de ingang van de tunnel die automatisch sluiten bij calamiteiten. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft intussen alle camerabeelden en data verzameld om over te dragen aan de verkeersdeskundige. Eén ding staat alvast vast: “Het systeem van tunneldosering en bijgevolg ook de snelheidsbeperking was reeds geactiveerd voor het ongeval”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

De tol van het zware verkeersongeval van dinsdag in de Beverentunnel is intussen opgelopen tot twee dodelijke slachtoffers. Een zwaargewonde passagier uit één van de autobussen, een 36-jarige man uit Antwerpen, overleed dinsdagavond aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer is de bestuurder van de personenwagen, een 30-jarige man uit Merksem. Die kwam zwaar gekneld te zitten tussen de aanrijdende vrachtwagen en de bus en overleed ter plaatse. Het parket heeft intussen het rijbewijs ingetrokken van de 52-jarige Bulgaarse trucker die het ongeval veroorzaakte en op de verschillende voertuigen inreed.

In de nasleep van het incident lopen er twee trajecten. “Enerzijds ligt de focus uiteraard op nazorg voor de vele slachtoffers”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. “Dat verloopt via de werkgevers en de interimkantoren waar de slachtoffers aan verbonden waren, Katoennatie, het CAW en Slachtofferhulp. Daarnaast loopt ook het onderzoek naar de oorzaak van dit zware ongeval. Een verkeersdeskundige gaat hiervoor aan de slag met de beschikbare data, waaronder de beelden die in de Beverentunnel gemaakt werden op het moment van het ongeval en de gegevens van het Verkeerscentrum.”

Tunneldosering was actief

Bij het Vlaams Verkeerscentrum willen ze geen details kwijt omdat er een onderzoek loopt maar over één ding is men wel formeel. “Het systeem met de tunneldosering was wel degelijk geactiveerd nog voor het ongeval plaats vond”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de voertuigen, betrokken in het ongeval, reeds in de tunnel waren toen het systeem in werking trad. “Het is wel zo dat de file zich zeer snel ontwikkeld heeft”, vervolgt Bruyninckx. “Als de afrit vlak na de tunnel verzadigd is, kan er in een mum van tijd filevorming ontstaan. Dit wordt gedetecteerd met meetlussen en automatisch zal dan via de dynamische borden boven de snelweg de linkerrijstrook worden afgesloten en wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/uur.”

Trajectcontrole en slagbomen

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een aantal extra veiligheidsmaatregelen uitrollen. “Maar die waren al gepland voor het ongeval”, benadruk woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Nog dit voorjaar komt er trajectcontrole. Die was er al tijdelijk tijdens werken aan de verkeerswisselaar, maar nu komt er een permanente trajectcontrole.”

Ook zullen er nog dit jaar slagbomen worden geplaatst aan de ingang van de tunnel. “Uiteraard is dit geen preventieve maatregel tegen kop-staartbotsingen in de tunnel maar we kunnen zo wel vermijden dat de rest van het verkeer zich vastrijdt en zo de doorgang bemoeilijk voor de hulpdiensten.”