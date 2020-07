Nieuwe verkaveling met 60 woningen langs Gentseweg Kristof Pieters

08 juli 2020

18u45 0 Beveren Een projectontwikkelaar wil een nieuwe verkaveling realiseren langs de Gentseweg in Beveren. Op een braakliggend perceel komt een insteekweg met 12 woningen en drie appartementsgebouwen, goed voor in totaal 60 woningen.

De gemeenteraad keurde het wegtracé voor de nieuwe verkaveling intussen goed. Het project houdt ook rekening met het doortrekken van de fietssnelweg F4 doorheen het gebied. Er werden tijdens het openbaar onderzoek wel enkele bezwaarschriften ingediend door de buurt. Die vinden de woondichtheid te hoog, vrezen een tekort aan parkeerplaatsen en inkijk. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) is er een woondichtheid van 48 woningen per ha. Dit is meer dan het minimum van 35 woningen per hectare dat in Beveren als minimum wordt vooropgesteld. “Maar door te kiezen voor meergezinswoningen blijft er eigenlijk meer groen over dan wanneer er enkel woningen zouden gebouwd worden”, legt hij uit. “Het is bovendien een typisch inbreidingsproject dat vlot ontsloten kan worden via de N70.”

Vragen bij oppositie

Bij de oppositie vrezen ze wel een beetje voor de ontsluiting op de gewestweg. “Vooral richting Beveren is het nu al vaak aanschuiven”, zegt Issam Benali (sp.a). Ook Beveren 2020 heeft schrik voor de veiligheid bij al weer een nieuwe weg die aantakt op de N70. Groen vreest dan weer voor de waterhuishouding en dringt aan op een groenbuffer. Die laatste zal volgens de schepen in een latere fase nog in detail worden uitgetekend. Er is ook een collectief waterbufferbekken voorzien. “Wat de ontsluiting betreft is er een positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer”, laat hij nog weten.