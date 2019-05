Nieuwe verbindingsweg tussen E34 en N70 is voor Voka slechts tijdelijke oplossing; werkgeversorganisatie wil nog altijd volwaardige Grote Ring Kristof Pieters

21 mei 2019

10u25 0 Beveren De kamer van koophandel Voka Antwerpen-Waasland is tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering dat de haven van Antwerpen verder mag uitbreiden op de linkerscheldeoever. De nieuwe verbindingsweg tussen de E34 en de N70 is voor de werkgeversvereniging echter slechts een voorlopige oplossing, in afwachting van een volwaardige noord-zuidverbinding tussen de E17 en E34.

“Natuurlijk is het een goeie zaak dat de Vlaamse regering heeft beslist om het ruimtelijk planningsproces te starten voor de verbinding tussen de N70 en de E34”, zegt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging. “Deze verbinding is noodzakelijk om de lokale economische leefbaarheid en de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken. Exact 10 jaar geleden vroeg Voka al om werk te maken van deze ontsluiting. De nadruk lag toen al op een vlotte doorstroming en snelle verkeersafwikkeling met een beperkt aantal gelijkvloerse kruisingen. Sindsdien is de situatie enkel nog urgenter geworden.”

Voka vraagt een vlotte aantakking op de E34 en de N70. “Alleen op die manier zal deze weg doen waar hij voor dient: het verkeer snel afwikkelen. Anders dreigen we nog meer sluipverkeer door het Waasland aan te trekken. Toch is deze verbindingsweg voor ons geen definitieve oplossing”, benadrukt Dirk Bulteel. “Een noord-zuidverbinding tussen de E17 en E34 in het verlengde van de Antwerpse ring is volgens ons nog steeds de enige manier om de Wase mobiliteitsknoop op te lossen.”