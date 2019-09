Nieuwe veilige fietsverbinding als alternatief voor drukke N70 Kristof Pieters

17u20 1 Beveren Een aantal scholieren heeft vrijdag het fietspad Meersen ingereden. Dit is een nieuwe en vooral veilige fietsverbinding tussen Melsele en Beveren als alternatief voor de drukke N70.

Langs de zuidkant van de N70 is er al vele jaren een fietsverbinding via de Essendreef en de trage weg tussen de Ijzerstraat en Genstraat. Het is één van de meeste gebruikte fietspaden van de gemeente. Nu is een gelijkaardige fietsverbinding aangelegd ten noorden van de N70. Die verbindt de Gaverlandstraat met de wijk Viergemeet. Bovendien moet de N70 zelf niet meer gekruist worden om de middelbare scholen te bereiken.

Autovrij alternatief

“Er is nu langs beide kanten van de gewestweg een autovrij alternatief voor scholieren om te pendelen tussen Beveren en Melsele”, zegt een tevreden schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “De komende twee jaar wordt de N70 volledig heraangelegd en komen er ook vrijliggende fietspaden. Tot dan zullen de werken echter heel wat verkeershinder veroorzaken. Deze nieuwe fietsverbinding komt dan ook als geroepen.”

Mooie stukjes natuur

Flankerend langs het nieuwe fietspad is ook ruimte gelaten voor een paar mooie stukjes natuur. “Dit fietspad is meer dan een verbinding van punt A naar B”, vindt Van Roeyen. “Veel omwonenden hebben het pad al ontdekt en komen hier even uitwaaien langs het wuivende riet met zicht op de kapel van Gaverland. De fietsverbinding is aangelegd naast de provinciale waterloop. Aan de ene kant is er de kenmerkende moerasvegetatie van De Meersen en aan de andere kant zijn nieuwe natuurelementen gecreëerd zoals de blusvijver van het Pareinpark. Daar hebben we een mooie houten steiger gebouwd waar ook vissers een hengel kunnen uitwerpen.”

Het fietspad zelf is drie meter breed, aangelegd in beton en voorzien van verlichting. Het ging om een investering van 581.000 euro. De verdere afwerking moet nog volgen. Er komen nog extra bomen en er zullen ook nog een aantal zitbanken met fietsbeugels worden geplaatst langsheen het traject.