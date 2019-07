Nieuwe uitbater voor Koetshuis Cortewalle: gastronomie in voormalige paardenstal Kristof Pieters

11 juli 2019

10u44 0 Beveren Het bekende restaurant Koetshuis in het kasteeldomein Cortewalle wordt nieuw leven ingeblazen. Jos Van de Vijver, goed voor 40 jaar horeca-ervaring, heeft de concessie overgenomen. Hij wil de zaak nu naar een hoger niveau tillen maar ook voor een gewone snack zal men er nog steeds terecht kunnen. “Het terras is het paradepaardje en gaan we fors uitbreiden.”

Na zes weken sluiting heeft het Koetshuis deze week de deuren heropend. “Eigenlijk planden we nog een aantal opfrissingswerken maar er stonden een aantal huwelijksfeesten op de agenda en we wilden die mensen niet in de kou laten staan”, legt Jos Van de Vijver uit. Aan ervaring heeft de nieuwe uitbater geen gebrek. “Ik sta al meer dan 40 jaar in de horeca en hebben verschillende eigen zaken gehad. De bekendste is wellicht West-Side op Linkeroever die ik 28 jaar lang heb uitgebaat.”

Jos kende de vorige uitbaters van het Koetshuis en toen hij hoorde dat die wilden stoppen, greep hij meteen zijn kans. “Het is een bijzonder mooi gebouw en ik zag er heel wat potentieel in. De authentieke elementen van vroeger zijn bewaard gebleven en dat geeft de zaak een speciaal karakter. Het gaat dan vooral om het restaurantgedeelte in de vroegere paardenstallen. In totaal hebben we 72 couverts maar in de aanpalende zaal kunnen we nog eens 70 gasten ontvangen voor recepties en kleine feesten. Tijdens de sluiting kregen we al heel wat aanvragen binnen. De trouwceremonies in Beveren vinden immers altijd plaats in het kasteel Cortewalle. Veel koppels geven aansluitend hier hun receptie of bij kleinere gezelschappen meteen ook het trouwfeest zelf. Om niemand teleur te stellen zijn de geplande verbouwingswerken aan de zaal uitgesteld tot oktober.”

Jos werkt samen met een team van een tiental personeelsleden. “Er is een extra chef bijgekomen maar ook de oude chef is gebleven. Hij kookte vroeger eigenlijk onder zijn niveau. De brasseriekeuken blijft behouden maar wordt aangevuld met een meer gastronomisch aanbod. We gaan daarbij meer aandacht schenken aan de presentatie en uiteraard ook de kwaliteit van de producten. Mensen gaan hier wel ook terecht kunnen voor een kleine snack of een pannenkoek. We mikken immers ook op de vele wandelaars die hier komen vertoeven in het negen hectare grote domein. Het terras is volgens mij dan ook één van de grootste troeven en in het verleden veel te weinig benut. We gaan dit fors uitbreiden tot 120 plaatsen. We zitten hier immers volledig autovrij in een fantastisch mooi kader met bos en het kasteel op de achtergrond.” Op zaterdag en zondag wil het Koetshuis ook starten met het aanbieden van een ontbijt.

Hoewel de nieuwe uitbater nog geen reclame heeft gemaakt voor de heropening, hebben de klanten al vlot de weg teruggevonden. “Dit geeft ons natuurlijk vertrouwen voor de toekomst. De naam Koetshuis hebben we bewust behouden. De zaak bestaat al een kwarteeuw en is een begrip in Beveren.”

Omdat de heropening iets sneller ging dan gepland, kan men het Koetshuis voorlopig bereiken via het nummer 0495/50.78.41