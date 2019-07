Nieuwe tarieven voor brandweerdiensten: verdelging van wespennest kost voortaan altijd 40 euro Kristof Pieters

05 juli 2019

13u15 16 Waasland De Hulpverleningszone Waasland heeft de tarieven voor brandweerdiensten gewijzigd. Nieuw is dat het verwijderen van wespennesten voortaan altijd 40 euro kost.

Of het wespennest nu overdag, ’s avonds of in het weekend wordt verwijderd, maakt geen verschil meer. Er is ook geen onderscheid meer in urgentiegraad. Het gratis verwijderen van een wespennest kan enkel bij oproep via de noodcentrale 112 omdat iemand met de ziekenwagen vervoerd werd ten gevolge van een allergische reactie op een wespensteek.

Men betaalt wel slechts één keer, ook als er verschillende interventies nodig zijn. In dat geval wordt slechts de verdelging van één nest aangerekend. De aanvraag tot verdelging moet wel binnen 14 kalenderdagen van de voorgaande interventie plaatsvinden.

Ambulancerit

Bij een groter incident krijgt men sowieso achteraf pas een factuur. Bij het verwijderen van wespen daarentegen moeten burgers onmiddellijk betalen. Dit kan via bancontact of via overschrijving achteraf (bij betaling via overschrijving wordt wel vijf euro administratieve kosten aangerekend).

De tarieven voor een ambulancerit wijzigden al op 1 januari 2019. Daarvoor betaalt u 60 euro, ongeacht de locatie van het ziekenhuis, of waar u opgehaald werd.