Nieuwe supportersclub voor Waasland-Beveren, Supportersfederatie gaat nauwer samenwerken met clubbestuur Kristof Pieters

12 augustus 2020

09u19 1 Beveren Waasland-Beveren heeft er met Nord-Lions Noorderkempen een gloednieuwe supportersclub bij. Davy Van Dorsselaere, voorzitter van de supportersfederatie reageert tevreden: “Onze geel-blauwe supportersfamilie mag voor het derde seizoen op rij een nieuwe club verwelkomen! Het onderstreept dat we een goede weg bewandelen.”

Het was enkel na een hevige juridische strijd dat Waasland-Beveren het behoud in eerste klasse kon afdwingen. Na één speeldag staat de club zowaar op de allereerste plaats in het klassement. Er wordt nu op de supporters gerekend om hun ploeg als twaalfde man te steunen doorheen de rest van het seizoen. Hiervoor kan men alvast rekenen op de nieuwe supportersclub Nord-Lions Noorderkempen. “Ondanks deze bizarre tijden leefde al een hele tijd het idee om in de Noorderkempen een eigen supportersclub op te starten”, zegt voorzitter Luc De Coster. Thuisbasis is het sportcafé Koch in Gooreind dat ook dienst doet als opstapplaats voor de busverplaatsingen. Het doel voor komend seizoen is te starten met twee tot drie uitwedstrijden van Waasland-Beveren. Bij grote interesse kan dit aantal uitgebreid worden naar nog meer wedstrijden. Lid worden kan voor 5 euro.

De Supportersfederatie is blij met de versterking en zat intussen al enkele keren samen met het clubbestuur om nauwer samen te werken voor een betere beleving van de supporters. Eén van de concrete zaken is dat de komende maanden fans beeldmateriaal aangeleverd zullen krijgen via WB TV, maar ook via SF TV om op die manier alle aspecten - sportief en extra-sportief - in de kijker te zullen zetten. Daarnaast wordt er ook een plan gemaakt om de supporters meer te betrekken bij de club door in te zetten op events. Dit kan gaan van kleine initiatieven zoals een signeersessie tot grote events zoals een fandag.