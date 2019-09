Nieuwe snackbar in kiosk in eindfase na maandenlange vertraging Kristof Pieters

12 september 2019

17u59 0 Beveren Acht maand lang hing er op de kiosk op de Grote Markt een spandoek ‘coming soon’ uit maar het was beter ‘sooner or later’ geweest. Oorzaak van de vertraging bleek een voedingskabel te zijn die onvoldoende vermogen had voor de snackbar die er ‘binnenkort’ de deuren zal openen.

Vorig jaar werd de concessie voor het marktpaviljoen opnieuw uitgeschreven. Het was andermaal een snackbar die het contract binnenhaalde. De nieuwe uitbaters vroegen echter uitstel om de nodige aanpassingswerken uit te voeren. “Ons geduld is inderdaad wel erg op de proef gesteld”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA). “Er moest een nieuwe voedingskabel worden getrokken omdat de huidige niet het juiste vermogen bleek te hebben. Uiteraard hebben we begrip voor zo’n omstandigheden maar in dit geval hebben de werken wel bijzonder lang aangesleept.”

Intussen zitten de werken aan de nieuwe snackbar in een eindfase. In tegenstelling tot de vorige concessionaris mag de nieuwe geen schreeuwerige (licht)reclame aanbrengen op het pand. “We hebben gevraagd om het soberder te houden”, legt Kegels uit. “De kiosk is een blikvanger op de Grote Markt en daarom willen we het wat esthetisch houden.”