Nieuwe parking op hoek van Melseledijk en Brielstraat, heraanleg N450 volgt dit najaar Kristof Pieters

04 juni 2019

16u44 0 Beveren Een aannemer is begonnen met de aanleg van een parking op de hoek van de Melseledijk en de Brielstraat. De parking biedt plaats aan een 10-tal voertuigen en is een compensatie voor het verlies aan parkeerplaatsen aan de overkant van de N450 waar dit jaar een fietspad wordt aangelegd.

De nutsmaatschappijen zijn al gestart met de voorbereidende werken. Waar nodig vernieuwen zij oude leidingen. Leidingen die in de weg zitten, worden verplaatst in functie van de rioleringswerken die later dit jaar op stapel staan. In de week van 11 juni zijn de nutswerken langs onpare zijde (krantenwinkel) en de doorsteek ter hoogte van de verkeerslichten gepland. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer richting Kallo en haven. Voor de richting Melsele-Centrum geldt de omleiding via Koolputstraat, Gaverlandstraat en Schoolstraat.

De aanleg van de parking in de Brielstraat is intussen al vergevorderd. Er is een fundering aangebracht en de parking kan nu met grind- en grasraten worden ingericht. Er komen vijf plaatsen voor kortparkeren en vijf gewone parkeerplaatsen.

De heraanleg van de N450 tussen het viaduct en de Kapelwegel start in het najaar van 2019 en zal een 10-tal maanden duren. Naast de rijweg worden er parkeerstroken in zwarte betonstraatstenen, een schrikstrook en verhoogde fietspaden van 1,75 meter breed aangelegd. De bestaande wegverharding van de Melseledijk wordt vervangen door asfaltbeton. Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid via Melseledijk, Waelenweg, Hofdam, Broekstraat en Geestdam of via de Melseledijk, Zaveldam, Patrijzenstraat, Brielstraat, Hertenlaan, Water-hoenlaan en Fazantenlaan. Om deze omleidingen mogelijk te maken worden er lokale aanpassingswerken uitgevoerd zoals bochtverbredingen, uitwijkstroken, tijdelijke inbuizing van grachten, enz. De uitwijkstroken in de Melseledijk, Waelenweg, Broekstraat, Hofdam, Zaveldam en Patrijzenstraat blijven ook na de uitvoering van de werken behouden. De zone van 50 km/u wordt op de Melseledijk na de werken opgeschoven richting viaduct tot voorbij het huisnummer 86. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 3.261.065 euro.