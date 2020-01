Nieuwe fase van wegenwerken: Yzerhand dicht vanaf 3 februari, rode loper bakent veilige zone af Kristof Pieters

31 januari 2020

17u27 0 Beveren Vanaf maandag 3 februari gaat de volgende fase van de wegenwerken in Beveren-centrum van start. De werf verschuift naar het Yzerhand. De handelszone blijft bereikbaar. Voor fietsers wordt een doorganszone afgebakend met een rode loper. De Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat worden voor de duur van de werken dubbelrichtingstraten.

Van 3 tot en met 14 februari worden vanaf het kruispunt Yzerhand met de Ciamberlanidreef tot net voorbij de inrit Carrefour riolering en tijdelijke asfaltverharding aangelegd. Vanaf 3 februari worden er ook werfzones geïnstalleerd op het kruispunt Yzerhand met de P. Van Raemdonckstraat en op het kruispunt Yzerhand met de Koben Geertsstraat. Deze kruispunten worden dus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat worden voor de duur van de werken dubbelrichtingstraten. Beveren-centrum en de handelszone Yzerhand blijft bereikbaar voor wie er moet zijn. Doorgaand verkeer is wel niet langer mogelijk.

De parking Gildenhuis wordt terug blauwe zone en blijft, met uitzondering van de eerste week en mogelijk ook de tweede week van februari, tijdens de werken bereikbaar via de Kasteeldreef. Wanneer de parking niet bereikbaar is, wordt dit de dag voordien aangekondigd met een bord. De Ciamberlanidreef blijft werfzone en dus beperkt toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer. De werken in de Ciamberlanidreef en De Brownestraat zullen klaar zijn tegen eind februari.

De verbinding Bankwegelhof wordt in een bepaalde fasen van de werken afgesloten voor verkeer. Voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) wordt een veilige doorgangszone afgebakend met een rode loper. Fietsen door de werfzone Yzerhand is niet toegelaten. Men kan de kant waar geen rode loper is geïnstalleerd ook bereiken, maar daar moet men wel goed opletten voor het werfverkeer. Uiteraard houden de werfleiders ter plaatse ook een oogje in het zeil.

De ruime omgeving van het kruispunt Yzerhand en Ciamberlanidreef zal afgewerkt zijn tegen het bouwverlof (zomer). In juli en augustus wordt gewerkt in de Donkvijverstraat.