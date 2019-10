Nieuwe fase van nutswerken op N70: gewestweg afgesloten ter hoogte van Ijzerstraat Kristof Pieters

06 oktober 2019

14u46 1 Beveren De voorbereidende werken op de N70 gaan maandag een nieuwe fase in. De gewestweg gaat dicht ter hoogte van het kruispunt met de Ijzerstraat. Ter hoogte van supermarkt Carrefour zal een fietscorridor worden ingericht.

Op maandag 7 oktober starten de nutswerken aan de zuidelijke kant van de N70 vanaf de Schoolstraat tot aan supermarkt Carrefour. Hiervoor wordt de IJzerstraat ter hoogte van de Grote Baan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer én fietsers. Ook voetgangers worden aangeraden om in deze fase van de werken een andere weg te nemen. De werken duren tot 27 oktober. Het verkeer wordt omgeleid via de Spoorweglaan.

Er starten maandag ook werken aan de rioleringsputten langs de N70 tussen supermarkt Carrefour en de Essendreef. In een eerste fase wordt gewerkt aan de zuidkant van de N70 in de berm, aan de parkeerstroken en het fietspad. Tijdens deze fase, die normaal gezien tot 27 oktober duurt, blijft verkeer richting Beveren mogelijk. De rijbaan richting Antwerpen wordt ingericht als fietscorridor. Lokaal verkeer kan richting Pareinpark rijdt over de middenstrook. Voor doorgaand verkeer richting Antwerpen blijft de ingestelde omleiding via Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat naar de N450 van kracht. De Rycke Gebroeders en Carrefour zijn vanuit de richting Beveren niet bereikbaar, wel vanuit Melsele.

Van 27 oktober tot 15 november wordt verder gewerkt aan de nutsleidingen aan de zuidkant van de N70. De noordkant volgt aansluitend. In deze fase van de werken zal u terug zowel richting Beveren als richting Antwerpen kunnen rijden op de N70. De omleiding voor doorgaand verkeer richting Antwerpen zal vanaf dan worden opgeheven.