Nieuwe award voor economische ambassadeurs: de BEA’s Kristof Pieters

27 september 2019

13u58 0 Beveren In het kasteel Cortewalle zijn de allereerste BEA’s uitgereikt, zeg maar de plaatselijke Oscars voor Beverse ondernemers. Met deze award wil het gemeentebestuur het vaak anoniem ondernemerschap een ‘smoel’ geven. Aan de nieuwbakken Beverse Economische Ambassadeurs wordt dan ook gevraagd om hun gemeente zoveel mogelijk te promoten.

De uitreiking van de awards ‘Beverse Economische Ambassadeurs’ of kortweg BEA’s is een initiatief om ondernemers uit de gemeente eens in de bloemetjes te zetten. “We doen dit eigenlijk al sinds 2009 maar we wilden het nieuw leven inblazen”, zegt Vincent Lesseliers, voorzitter van de Raad Lokale Economie. “Elk jaar kiezen we een aantal ondernemers die zich door hun gedrevenheid, creativiteit of zakelijk talent lieten opmerken.”

Volgens schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA) is het een open deur intrappen door te stellen dat de gemeente Beveren en bij uitbreiding het Waasland een economisch sterke regio is. “Dit creëert veel werkgelegenheid maar ook welvaart. We kunnen mensen met cijfers rond de oren slagen hierover maar achter al die cijfers schuilen vooral mensen van vlees en bloed. Ondernemers die zich dag in, dag uit, inzetten voor hun onderneming en mensen tewerkstellen. Net om dit vaak anoniem ondernemerschap een ‘smoel’ te geven, vinden we het belangrijk om er met een initiatief zoals dit enkele in de bloemetjes te zetten. De uitreiking van de BEA’s moet een jaarlijkse traditie worden en we hopen dat de eerste reeks BEA’s hun ambassadeurschap ten volle gaan opnemen en met trots hun Beverse identiteit kenbaar maken.”

Voor dit jaar werden er vijf BEA’s uitgereikt. Het virtual reality-bedrijf Yondr werd gehuldigd in de categorie jonge innovators. Het bedrijf groeide op vijf jaar uit tot een wereldwijde referentie op het vlak van virtuele vormgeving. Oprichters Pieter Van Leugenhagen, Mathias Van Dosselaer en Dave Roox vielen recent nog in de prijzen op het VR Fest in Las Vegas

Het collectief ‘Bier Verenigt’ krijgt een BEA als opmerkelijke starter. Tim Verwilghen en zijn verschillende partner-brouwers gaan de cultuur van het Beverse bier met tal van initiatieven ondersteunen en plannen ook de bouw van een eigen brouwerij.

Tim Van der Valk, zaakvoerder van Van der Valk Hotel Beveren, mocht een BEA in ontvangst nemen als horecabedrijf van het jaar. De infrastructuur van het hotel werd vernieuwd en begin volgend jaar start een grote uitbreiding van de capaciteit.

Thuisverplegingsteam Polet was dit jaar genomineerd als ‘thuiszorgorganisatie van het jaar’ en verdient ook daarmee een BEA. Het team rond Carl Polet en Elke Vijt groeide op korte tijd sterk uit en dat resulteerde ook in een eigen thuiszorgwinkel.

Angelique Van Ombergen uit Vrasene tot slot mocht een BEA in ontvangst nemen als meest beloftevolle wetenschapper. Ze doet onderzoek naar hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis en werd recent door het Amerikaanse magazine Forbes opgenomen in de ’30 under 30’-lijst (30 markante figuren, jongen dan 30) in de categorie wetenschap en gezondheid.