Nieuwe AD Delhaize opent dinsdag de deuren Joris Vergauwen

03 augustus 2020

14u49 5 Beveren Op dinsdag 4 augustus opent de nieuwe AD Delhaize in Melsele de deuren, op de plaats waar supermarkt Spar was gevestigd.

De AD Delhaize in de Dambrugstraat in Melsele gaat dinsdag open. De zelfstandige uitbaters van de nieuwe supermarkt zijn Joris Vereecken en Leen Leysen. De supermarkt beschikt over een oppervlakte van 1.200 m² en er werken achttien mensen.

AD Delhaize zet er ook in op speciale voedingsregimes, zoals vegetarische producten, bio producten en een glutenvrije assortiment.

In 2021 zal er nog een volledige vernieuwing van de winkel plaatsvinden. Daarnaast zal de parking ook volledig worden heraangelegd en komen er een aantal parkeerplaatsen bij.

De winkel is 6 dagen op 7 open: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19 uur en op zaterdag van 8.30 tot 18 uur.