Nieuw Waas biertje KUUL boven de doopvont gehouden Kristof Pieters

24 augustus 2020

Onze regio is een streekbier rijker. Vijf bierliefhebbers uit het Waasland staken de hoofden bij elkaar met een blond gerstenat genaamd KUUL als resultaat. De slogan is 'Knots erop' en dat lijkt het ook te zijn want de eerste batch van 2.000 liter is al bijna de deur uit.

Het initiatief komt van Els Verheyen, Joeri Bryssinck, Stef Packolet, Yannick Foubert en Kenneth Lauwers. Els was jarenlang het gezicht van café Tipiek in Beveren terwijl Joeri en Stef het Cultuurcafé Ter Vesten runnen. Yannick en Kenneth hebben eveneens ervaring in de horeca. “Zowel voor als achter den toog”, klinkt het lachend.

De lancering van het nieuwe bier is echter geen hobbyproject. De vijf vrienden mikken commercieel hoog en willen KUUL meteen op de kaart plaatsen in de regio. “Daarom dat we in zee zijn gegaan met een grote brouwerij in Gent”, legt Els uit. “Onze eerste batch was 2.000 liter en die is al bijna volledig de deur uit. De volgende batch is dubbel zo groot. We brengen het aan de man via de horeca maar ook in de detailhandel is het bier te krijgen.”

KUUL is een blond biertje van 6,5% met een vleugje koriander en citroen. “Het is een ideale dorstlesser en zowel voor mannen als vrouwen vlot te drinken”, vult Joeri aan. “We hebben ook een eigen glas ontworpen dat we eveneens verkopen in geschenkverpakkingen.” De naam KUUL is een knipoog naar het Cultuurcafé. “En de slogan ‘knots erop’ gaat natuurlijk over de smaakbeleving. Maar als je er een aantal achterover slaat, kan je natuurlijk ook wel eens een knots krijgen”, klinkt het lachend.

Meer info over het bier en de verkooppunten: https://www.kuul.be/