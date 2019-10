Nieuw recordschip voor haven: MSC Isabella stapelt 24 rijen containers op dek Kristof Pieters

03 oktober 2019

16u13 4 Beveren Aan de MPET-terminal in het Deurganckdok in Doel is nog maar eens een recordschip toegekomen. De MSC Isabella is nog een stukje groter dan de vorige recordhouder, de Cosco Shipping Universe, en stapelt maar liefst 24 rijen containers op haar dek.

Shipspotters keken er al lang naar uit, maar velen hebben de containerreus gemist omdat hij een weekje vroeger arriveerde dan aanvankelijk voorzien. De MSC Isabella maakt deel uit van een vloot van elf nieuwe superschepen die dit jaar in gebruik werden genomen door MSC. De MSC Isabella begon haar maidentrip in de Noord-Chinese haven Qingdao.

Het schip kan 23.656 containers vervoeren. De lengte, 400 meter, is dezelfde als de vorige recordschepen. Het verschil zit hem in de breedte: in totaal is de Isabella 61 meter breed. Dat maakt dat er bovendeks geen 23 maar 24 rijen containers naast elkaar kunnen worden gestapeld.

Het vorig record voor de haven stond op naam van de Cosco Shipping Universe: 400 meter lang, 58,6 meter breed en goed voor 21.237 containers.