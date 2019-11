Nieuw recordschip MSC Leni aangekomen in Deurganckdok Kristof Pieters

04 november 2019

10u58 1 Doel In het Deurganckdok is zondagavond een nieuw recordschip verwelkomd met de MSC Leni. Die kan 23.756 standaardcontainers vervoeren. Ter vergelijking: hiervoor zou je 44 treinen of 14.072 vrachtwagens of 1.358 Boeing 747’s voor nodig hebben.

Op een enkele vaart kan de MSC Leni 8 miljoen zonnepanelen, 223 miljoen bananen, 2,94 miljoen wasmachines, 386 miljoen paar schoenen of 47.512 auto’s transporteren. Het schip is 400 meter lang, dat is meer dan de hoogte van de Eifeltoren (324 meter), en 61,5 meter breed. De oppervlakte is goed voor maar liefst vier voetbalvelden. Op het achterdek kunnen zo’n 2.000 koelcontainers staan. Er is ook snel internet aan boord zodat ‘slimme containers’ vanop afstand gevolgd kunnen worden.

De mastodont is ook milieuvriendelijker dan zijn voorgangers. Doordat de rookgassen gereinigd worden, is CO2-uitstoot per container aanzienlijk lager.

Vorige maand werd de MSC Isabella nog gevierd als grootste schip ooit in de Haven van Antwerpen. Die titel wordt dus nu doorgegeven aan de MSC Leni. Die is even lang als de MSC Isabella, maar kan honderd standaardcontainers meer laden. De MSC Leni maakt zijn maidenvaart. Het vertrok op 23 september in Xingang in China. De komst naar het Deurganckdok was eigenlijk niet gepland maar door congestie in de haven van Rotterdam, besloot MSC koers te zetten naar Antwerpen. De MSC Leni ligt nog tot maandag 14 uur in het Deurganckdok. Daarna vaart het verder richting Bremerhaven in Duitsland.