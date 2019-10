Nieuw nummer voor politiezone Waasland-Noord Kristof Pieters

30 oktober 2019

17u51 7 Waasland-Noord De politiezone Waasland-Noord heeft een nieuw centraal telefoonnummer: 03 376 21 00. Voortaan al het korps enkel nog dit nummer verspreiden onder de inwoners.

Maandagavond was de politie even niet bereikbaar op het oud centraal telefoonnummer (03 750 14 11). Dit had te maken met de verhuis naar het nieuwe commissariaat en de bijhorende overschakelingen. Ondertussen is het probleem verholpen. Oproepen naar het oude nummer worden momenteel doorgeschakeld naar het nieuwe nummer 03 376 21 00.