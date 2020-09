Nieuw buurtinformatienetwerk in wijk Bankwegelhof Kristof Pieters

11 september 2020

14u06 3 Beveren Binnenkort krijgen de straten rond Bankwegelhof in Beveren hun eigen buurtinformatienetwerk. Het BIN Bankwegelhof is al het 22ste buurtinformatienetwerk in Beveren en het 30ste in de politiezone Waasland-Noord.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen de inwoners en de lokale politie binnen een bepaalde buurt waarbij er een permanente informatie-uitwisseling is. “Wanneer bewoners iets verdachts zien in hun wijk verwittigen ons via het buurtinformatienetwerk”, vertelt BIN-verantwoordelijke inspecteur Natasja Van Wiele. “Wij schatten de situatie in en kunnen beslissen om naar alle aangesloten BIN-leden een telefonisch bericht te verspreiden met de vraag om mee uit te kijken naar verdachte personen of voertuigen. Het uitwisselen van deze informatie zorgt voor een grotere sociale controle, moedigt de waakzaamheid van de burger aan en verhoogt de meldingsbereidheid.”

In het BIN Bankwegelhof zitten de straten: Bankwegel, Bankwegelhof, Berkenhof, Donkerstraat, Europalaan, Hagedoornstraat, Heiveldstraat, Kerselarenhof, Koben Geertstraat, Leon Labytstraat, Levergem, Notelarenhof, Reepdorp, Schoofland en Van Craenenbroeckstraat in Beveren.

Aansluiten is gratis. Meer informatie via https://www.politie.be/5904/vragen/buurtinformatienetwerk .