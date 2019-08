Nieuw buurtinformatienetwerk in omgeving van sportzone Beveren opgestart Kristof Pieters

21 augustus 2019

09u53 0 Beveren Inbrekers kunnen de omgeving van de sportzone maar beter links laten liggen want buren houden voortaan een extra oogje in het zeil. Op het gemeentehuis werd het charter ondertekend van het nieuwe buurtinformatienetwerk (BIN) Sportzone Beveren.

Met dit BIN erbij telt de gemeente Beveren nu al 16 buurtinformatienetwerken. Onder het BIN Sportzone Beveren vallen de Bijlstraat, Congoken, Klapperstraat, Lindenlaan (huisnummer 1 tot 145 en 2 tot 148), Maalderij, Meerminnendam, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Pastoor Steenssensstraat, Stadionplein en Vinkendam. De coördinator ervan is Wim Blommaert. Hij wordt bijgestaan door een assistent-coördinator Ward Raemdonck. “Een buurtinformatienetwerk verhoogt het algemeen veiligheidsgevoel en versterkt de sociale samenhang”, legt burgemeester Marc Van de Vijver uit. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat steeds meer inwoners het initiatief nemen om via een BIN mee een oogje in het zeil te houden in hun buurt en verdachte handelingen meteen te melden aan de politie.” Ook korpschef Leo Mares is tevreden. “De buurtinformatienetwerken leveren een belangrijke bijdrage in onze strijd tegen diefstallen. De informatie-uitwisseling zorgt voor een grotere sociale controle en verhoogt de meldingsbereidheid van de buurtbewoners.”

Buurtbewoners van BIN Sportzone Beveren die gratis lid willen worden van dit buurtinformatienetwerk kunnen zich registreren via www.beveren.be/bin.