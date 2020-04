Nieuw BIN Beveren Station uit de startblokken Kristof Pieters

13 april 2020

09u30 5 Beveren De politiezone Waasland-Noord heeft een nieuw buurtinformatienetwerk opgestart voor de stationsomgeving in Beveren.

Momenteel zijn er al 25 van deze BIN’s actief, goed voor een paar duizend inwoners die mee een oogje in het zeil houden. En dat is niet zonder resultaat. In de wijken met een BIN is het aantal inbraken gevoelig gedaald.

Onder het BIN Beveren Station vallen Boerenmarkt, Bosdamlaan, Bosstraat, Cretenborchlaan, Gasdam, Goudenregenlaan, Hendrik Consciencestraat, Hof Ter Wellelaan, Kleinebosweg, Kruibekesteenweg (huisnummers 1 tot en met 173 en 2 tot en met 212), Lijsterbessenlaan, Meidoornlaan, Peperstraat, Piet Stautstraat, Ridder van Malelaan, Stationsplein, Stationsstraat, Vuurkruisenlaan, Walhof.

Bewoners kunnen zich gratis aansluiten via de website van gemeente Beveren.