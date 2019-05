Nieuw bier Papitou voorgesteld met verse acaciahoning van eigen bodem Kristof Pieters

23 mei 2019

10u07 9 Beveren Beveren is een nieuw bier rijker. Tim Verwilghen maakt zijn debuut als brouwer met Papitou, gerstenat met acaciahoning van eigen bodem. Het bier zal meteen in heel België verdeeld worden.

Tim Verwilghen was al vanaf de start verbonden aan Bier Verenigt en daar leerde hij het voorbije jaar de kneepjes van het vak. Voor de creatie van het honingbier Papitou werkte hij samen met brouwer Pieter De Bock. “We werken met verse acaciahoning die geleverd wordt door het plaatselijke bedrijf Weyns Honing”, legt Tim uit. Met zijn nieuwe brouwerij MV2O, wat staat voor Maatschappelijk Versterkend Ondernemen, wil hij het honingbier meteen in heel België verdelen. “Er is nu al 1.000 liter gebrouwen en binnen twee weken komt daar nog eens 1.000 liter bij. Verschillende restaurants hebben al toegezegd om het op de kaart te plaatsen. We hopen in de toekomst nog variaties op het honingbier te kunnen maken.”

De naam Papitou heeft niks te maken met de bloemetjes en bijtjes. “Het is een koosnaam die mijn kinderen aan mij hebben gegeven”, lacht Tim. “Het klinkt gewoon goed en het is een naam die bij de mensen vlot zal blijven hangen.”

Het nieuwe bier heeft een alcoholpercentage van 7% en een bijzonder soepele afdronk. “We denken dan ook dat het een breed publiek zal aanspreken.” Wie het wil proeven, kan zondag 26 mei terecht in het kasteeldomein Cortewalle. Vanaf 14 uur vindt daar de bloemenmarkt plaats en wordt de nieuwe bijentuin geopend.