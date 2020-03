Nieuw AC krijgt eigen personeelsrestaurant Kristof Pieters

14u48 1 Beveren De gemeente Beveren gaat op zoek naar een uitbater voor een nieuw personeelsrestaurant in het toekomstig Administratief Centrum. Het personeel van de gemeente, OCMW en politie zal er warme maaltijden kunnen kopen, zoals een dagschotel voor zeven euro.

Momenteel moeten de honderden werknemers van gemeente, OCMW en politie nog altijd zelf een lunchpakket meebrengen. Daar zal na de opening van het nieuwe AC verandering in komen. De gemeenteraad heeft op haar laatste zitting het lastenboek vastgesteld van een nieuw personeelsrestaurant. Daarin staan alle criteria opgesomd waaraan de uitbater moet voldoen. Zo mag de keuken waarin de maaltijd worden voorbereid niet verder dan 25 km afstand gelegen zijn van het AC. De afwerking zal ter plaatse gebeuren. Er moet ook een gevarieerd aanbod zijn zoals broodjes, soep, grillschotel en ook een vegetarisch alternatief. Er moet ook altijd een dagmenu (dagschotel met soep of dessert) worden aangeboden voor de waarde van een maaltijdcheque (7 euro). De concessie zelf is kosteloos. De gemeente zal de uitbater kiezen op basis van de prijszetting van de aangeboden maaltijden. De duurtijd van de overeenkomst is twee jaar na de opening van het nieuwe AC.

In de gemeenteraad klinkt echter ook kritiek bij de oppositie. Koen Maes (Groen) betreurt dat het gebruik van fairtrade producten geen criterium is en vraagt ook een ruimer aanbod aan vegetarische alternatieven. Jan Creve (Beveren 2020) vindt een personeelsrestaurant dan weer niet zo ‘verbindend’ naar broodjeszaken en lunchbars in de omgeving. “We doen dit niet om onze middenstand te beconcurreren”, benadrukt burgemeester Marc Van de Vijver. “Wel omdat het personeel van gemeente en politie hier al lang vragende partij voor is.”