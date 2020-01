Niet alleen voetbaltalent in Freethiel: Kunstacademie neemt intrek in stadion Kristof Pieters

19 januari 2020

13u50 0 Beveren Men moet niet langer alleen maar creatief met de bal zijn voor de Freethiel. Ook wie vaardig is met potlood of penseel kan voortaan terecht in het stadion. De Kunstacademie heeft namelijk haar intrek genomen op de bovenverdieping van de hoofdtribune. Er zijn twee grote ateliers ondergebracht voor de volwassenenafdeling van tekenkunst en beeld.

De Kunstacademie was al een tijdje vragende partij voor meer ruimte. Drie jaar geleden smolten de muziek- en tekenacademie samen tot de Beverse Kunstacademie. Met 1.700 leerlingen is deze één van de grootste in de regio. Vlak voor de fusie schafte de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas, waarvan Beveren een afdeling was, de ateliers voor volwassenen echter af. De Kunstacademie besloot de volwassenenafdeling twee jaar terug opnieuw leven in te blazen. De gebouwen in de Bosdamlaan waren hiervoor echter te klein geworden. De gemeente ging daarom op zoek naar een geschikte locatie voor extra lokalen en vond deze in een leegstaande verdieping onder de hoofdtribune van het Freethielstadion. De gemeente telt een half miljoen neer voor een casco ruimte van zo’n 736 vierkante meter op de eerste verdieping van de hoofdtribune en maakte nog eens een half miljoen euro vrij voor van twee grote ateliers voor beelden kunst. Er werd ook apart sanitair geïnstalleerd en bergingen voor het kuismateriaal en de verf. De werken moesten normaal klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september maar liepen enige vertraging op. In de overeenkomst is ook de trappenhal inbegrepen langs de linkerzijde zodat er een aparte toegang is. De enige beperking is dat er geen lessen mogen plaatsvinden tijdens voetbalwedstrijden. Intussen is de verhuis achter de rug en vonden er de eerste lessen plaats.

Leerkracht Johan Gelper is tevreden met het resultaat. “De hoge ramen zorgen voor een optimale lichtinval”, legt hij uit. “We beschikken hier bovendien over veel meer ruimte. Het volwassenenonderwijs bij de academie is altijd al erg populair geweest maar met deze infrastructuur verwachten zeker een toename van het aantal cursisten. Op donderdag zit ik hier met een twintigtal studenten. De groep op zaterdag is kleiner en daar is zeker nog voldoende plaats. Leerlingen kunnen kiezen om het hele traject in vijf of tien jaar af te leggen en ontvangen op het einde een diploma.” Ook de afdeling Beeldatelier verhuisde mee. Op maandagavond geeft Pieter Jansegers er les en op donderdag is dat Sylvia Hiel.

De cursisten zijn eveneens in hun nopjes met de nieuwe accommodatie. “We vinden zelfs inspiratie door het raam”, lacht Anthony. “Als eerste opdracht tekenen we hier de daken die we zien rond het stadion. Het is een groot verschil met de krappe ruimte in de Bodsdamlaan. Een extra voordeel is de grote parking voor de deur.”

Voor de lagere graden van de Kunstacademie zal het nieuwe filiaal in de Freethiel niet worden gebruikt. Daarvoor moet er namelijk ook speelruimte aanwezig zijn en die is niet voorhanden.