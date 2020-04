Nicole en Hugo aanvaarden meter- en peterschap van Levensloop Beveren Kristof Pieters

14 april 2020

19u02 0 Beveren De organisatie van Levensloop Beveren heeft bekend gemaakt wie de nieuwe meter en peter van de editie 2020 wordt en dat is het bekende duo Nicole en Hugo.

De Stichting tegen Kanker heeft beslist om alle Levenslopen af te gelasten tot en met 3 juli 2020. De organisatie in Beveren gaat ervan uit dat haar editie in oktober wel nog zal kunnen plaatsvinden. Een aantal activiteiten zoals de Kick-Off en de bezoeken ter plaatse van het sponsorteam zullen door de coronacrisis niet doorgaan zoals gepland. Levensloop Beveren zal normaal gezien op 24 en 25 oktober plaatsvinden.

Het zingend duo Nicole en Hugo zijn onder meer bekend van de hit Goeiemorgen. Ze hebben er geen minuut over getwijfeld om het meter- en peterschap op zicht te nemen. Nicole was in 2005 namelijk ook een ‘vechter’ tegen kanker. “Ik wil vooral aan de mensen die in hetzelfde geval zijn, meegeven dat ze de moed er moeten blijven inhouden. Blijven geloven dat het allemaal wel goed komt. Dat is al het begin van een herstel”

Meer over Nicole

gezondheid

ziekten

kanker

Beveren

Hugo