Nicky David wint in Nederlandse Spaarnwoude: “Ideaal moment om aan teambuilding te doen” Erik Vandeweyer

15 september 2020

18u13 3 Beveren Nicky David heeft met Cycling Team Dakwerken de 3 uur van Spaarnwoude gewonnen. In het noorden van Nederland was zijn ploeg de sterkste in een aflossingswedstrijd. Samen met Thomas en Matthias Van de Velde gaf David alle concurrenten het nakijken. De mountainbikerace was tevens een ideaal moment om aan teambuilding te doen.

De aflossing werd als positief ervaren. “Vorig jaar namen we al aan een gelijkaardige wedstrijd deel in Kessel”, getuigt Nicky David. “Dat was eveneens een toffe ervaring. Omwille van corona kon men dit jaar in Kessel niet organiseren. We gingen op zoek naar alternatieven, maar die zijn niet talrijk. Uiteindelijk kwamen we bij Spaarnwoude uit. In Noord-Holland verwacht je een vlak parkoers, maar het pakte helemaal anders uit. Het parkoers was aangelegd op een kunstmatige heuvel, waarop ook aan snowboarden kan worden gedaan in de winter. Het deed me wat denken aan de omloop waarop Mathieu van der Poel dit jaar Nederlands kampioen werd op de weg. Ik was wel geschrokken. Het was zwaar en technisch.”

Explosieve inspanning

Samen met de broers Van de Velde zette David de wedstrijd naar zijn hand. “We hadden veertien minuten nodig om één ronde af te leggen. Na elke ronde werd er afgewisseld en kreeg je bijna dertig minuten de tijd om even te recupereren. Het was dus een explosieve inspanning. Het was een ideaal moment om aan teambuilding te doen. We stonden trouwens met drie ploegen aan de start. Aangezien er weinig koersen zijn, proberen we op andere manieren plezier te maken. Eerder hebben we al een driedaagse met de wegfiets afgewerkt. Vanuit het Waasland trokken we toen op de eerste dag naar het Nederlandse Valkenburg, waar we overnachtten. Op de tweede dag reden we naar Namen. Op de laatste dag keerden we terug naar huis.”

Opnieuw gezond

Begin oktober hoop Nicky David weer te kunnen veldrijden. “Aanvankelijk dacht ik wat later aan het seizoen te beginnen. Er zijn echter weinig crossen, waardoor je moet meenemen wat mogelijk is. Op 3 oktober start ik zeker in Kruibeke. Het parkoers ligt net naast mijn ouderlijk huis. Meer plannen maak ik momenteel niet. We zullen de komende weken wel één of twee keer in het buitenland aan de slag proberen te gaan, als het mag. De gezondheid is alvast in orde. Vorig jaar was ik wat op de sukkel. Eerst moest ik afrekenen met een oogbacterie, waardoor ik even mijn zicht kwijt was. Dat probleem is volledig van de baan. Daarna had ik een tijd last van de knie. Vroeg of laat zal ik mij aan het gewricht moeten laten opereren, maar momenteel voelt het stabiel aan.”