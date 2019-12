Nederlandse bestuurster zwaargewond na aanrijding met zwaar metalen voorwerp op R2 Kristof Pieters

24 december 2019

15u02 2 Kallo Op de R2 in Kallo is een Nederlandse vrouw dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval. Zo’n 500 meter voor de Liefkenshoektunnel richting Nederland reed de vrouw in op een metalen voorwerp dat van een vrachtwagen gevallen was.

Het gaat om een zogenaamde ‘twist lock’, dat is een hulpmiddel om containers op vrachtwagentrailers te vergrendelen. De vrouw verloor de controle over haar wagen en botste daardoor twee keer tegen de betonnen middenberm. De opgeroepen hulpdiensten moesten de vrouw uit haar wagen bevrijden. Ze werd met zware verwondingen naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem overgebracht. Door de vakantieperiode is het rustig op de weg, dus grote verkeershinder bleef gelukkig uit.