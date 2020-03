Nachtvlinders mogen loods bouwen naast clublokaal Kristof Pieters

10 maart 2020

11u16 0 Haasdonk De gemeenteraad heeft toestemming gegeven aan carnavalsvereniging De Nachtvlinders om een loods te bouwen op hetzelfde terrein als het clublokaal aan de Poerdam.

De loods zal dienen als opslag- en werkruimte. Momenteel moeten de praalwagens nog elders gestald worden. De carnavalsgroep krijgt een opstalrecht van 30 jaar. Er werd bijkomend in de overeenkomst opgenomen dat er in de loods geen festiviteiten mogen worden gehouden zonder uitdrukkelijke en uitzonderlijke toestemming van het college. Dit omwille van de klachten van omwonenden die er momenteel al zijn met betrekking tot festiviteiten georganiseerd in het clublokaal.