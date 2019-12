Naast tunneldosering ook trajectcontrole in Beverentunnel Kristof Pieters

03 december 2019

18u18 0 Kallo Dinsdag is in de Beverentunnel het systeem van ‘tunneldosering’ van kracht gegaan. Bij filevorming wordt het aantal beschikbare rijstroken beperkt om de staart van de file uit de tunnel te halen. Om het aantal ongevallen naar omlaag te krijgen, zal er ook met trajectcontrole worden gestart.

De afgelopen dagen dook de Beverentunnel met regelmaat van de klok op in het nieuws. Aanleiding waren een aantal ongevallen die heel wat fileleed veroorzaakten. In een poging om hier een halt aan toe te roepen, worden een aantal maatregelen ingevoerd.

Dinsdag werd het systeem van tunneldosering ingevoerd. Dit is een beproefde maatregel die bijvoorbeeld in Nederland al op ruimere schaal toegepast wordt. Het houdt in dat bij filevorming in een tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel, maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Het doel van tunneldosering is dus om ervoor te zorgen dat de file niet in, maar vóór de tunnel komt te staan en dat het verkeer gedoseerd door de tunnel rijdt.

Het systeem werkt dynamisch. Dat wil zeggen dat het alleen ingeschakeld worden bij detectie van file in een tunnel. De detectie gebeurt door middel van meetlussen in het wegdek. Wanneer er file wordt gedetecteerd zal het aantal beschikbare rijstroken voor de ingang van een tunnel verminderd worden. Dit gebeurt door een of meerdere rijstroken ‘af te kruisen’ op de dynamische signalisatieborden boven de snelweg. Op de beschikbare rijstroken wordt bovendien de toegelaten snelheid verlaagd.

De invoering van tunneldosering wordt alleen ingevoerd in de Beverentunnel in de richting van Nederland omdat zich daar een specifiek probleem stelt. Wanneer het rode kruis voor de tunnel is aangeschakeld is het verboden om over de linkerrijstrook te rijden. Het negeren van een rood kruis is een zware overtreding en komt op zware boetes te staan. Het naleven van deze maatregel zal streng gecontroleerd worden.

De ingevoerde tunneldosering maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om de ongevallencijfers in de Beverentunnel naar omlaag te duwen. “Sommigen daarvan, zoals het tijdelijk opheffen van tonnagebeperking op de linkerrijstrook of de invoering van een snelheidsbeperking, zijn al uitgerold”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Er werd ook gesleuteld aan de lichtenregeling aan het kruispunt na de afrit Waaslandhaven-Noord. Naast de ingevoerde maatregelen, worden ook andere opties uitvoerig onderzocht. Eén daarvan is het invoeren van een trajectcontrole. Zo’n trajectcontrole moet ervoor zorgen dat de snelheidsbeperking in de tunnel beter gerespecteerd wordt.”