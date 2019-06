Na repatriëring van comapatiënt uit Spanje opnieuw benefiet om moeder te ondersteunen Kristof Pieters

06 juni 2019

15u59 6 Beveren Greet De Pauw kan opnieuw elke dag haar zoon Dominique gaan bezoeken. Die belandde in augustus vorig jaar in coma na een ongelukkige val met een scooter in Spanje. Jeugdvrienden hadden voor de repatriëring een groot benefiet op stapel gezet. Met succes want Dominique is intussen terug in ons land. Jonathan Bosman en Robin Cammaert willen de familie echter ook helpen met de kosten die nog komen. Jean-Marie Pfaff sprong hiervoor mee op de bres.

Greet De Pauw getuigde in onze krant eerder al over de lange lijdensweg die ze moest ondergaan sinds op 25 augustus vorig jaar het noodlot toesloeg. Haar zoon Dominique (37) kwam in het Spaanse Barcelona ten val met een scooter en liep hierbij een hersentrauma op. Sindsdien ligt hij in coma. Omdat Dominique al drie jaar in Spanje woonde, was een repatriëring naar ons land niet vanzelfsprekend. Dat was het op- en afreizen naar Barcelona voor moeder Greet evenmin. “Maar dat is gelukkig intussen opgelost”, vertelt ze. “Na de media-aandacht hebben enkele mensen zich ingespannen. Vooral een dokter uit het UZA heeft heel wat werk verricht. Dominique werd per ambulance overgebracht en verblijft nu in het ziekenhuis in Edegem. De reis was bijzonder zwaar. Intussen is hij echter al wat gewicht bijgekomen en zijn er ook al wat tekenen van reactie. Hij zal nooit meer de oude worden, maar we hopen wel dat er vooruitgang geboekt kan worden. Daarom zal hij binnenkort worden overgebracht naar De Regenboog in Zwijndrecht, waar ze zich ook over andere comapatiënten bekommeren. Voor mij is het wel al een hele verademing dat ik hem nu kan bezoeken wanneer ik wil.”

Twee voetbalclubs scharen zich achter benefiet

Omdat de familie ongetwijfeld nog heel wat kosten zal hebben voor de zorg en de aankoop van aangepaste materialen, komt er nog een tweede benefietactie. In maart was er al een voetbaltornooi dat enkele jeugdvrienden op touw hadden gezet. Voor de nieuwe benefietactie slaan Jonathan Bosman en Robin Cammaert de handen in elkaar. “We zijn hiervoor gaan aankloppen bij KSK Kallo, waar Dominique vroeger zelf heeft gespeeld, en bij Waasland-Beveren”, vertelt het duo. “Van Kallo mogen we de infrastructuur gebruiken en Waasland-Beveren zal de shirts leveren voor de vedettenploeg die we gaan opstellen. Het wordt een tornooi waarvoor verschillende ploegen zich kunnen inschrijven. Tijdens de pauze worden twee wedstrijden georganiseerd. Er is één wedstrijd tussen vedetten en een ploeg van jongeren met autisme en een tweede match wordt gespeeld tussen vedetten en oude gloriën zoals Lorenzo Staelens, Heinz Schönberger en Jean-Marie Pfaff.”

Jean-Marie Pfaff op zijn 65ste terug in het doel

Die laatste zal niet alleen opnieuw in het doel staan, maar trekt ook mee aan de kar bij de organisatie. “Ik ken Dominique niet, maar was wel meteen onder de indruk van het verhaal van moeder Greet. Het is heel herkenbaar. Als je steun nodig hebt, krijg je ze niet. In mijn eigen jeugd had ik het ook niet breed. Dat het om een Beverse oud-voetballer gaat, maakt het natuurlijk nog specialer. Mijn roots liggen in Beveren en dat zal altijd zo blijven. Daarom dat ik meteen mijn medewerking aan dit initiatief heb toegezegd. Ik heb beide jongens ook in contact gebracht met enkele mogelijke sponsors. Ik vind het fantastisch dat ze dit allemaal op poten hebben gezet. Voor zoiets wil ik op mijn 65ste nog wel eens de keepershandschoenen aantrekken.”

Het benefiettornooi gaat door op zaterdag 29 juni op de velden van KSK Kallo. De wedstrijd met de vedetten is om 14.30 uur.