Na klachten over onveiligheidsgevoel: nieuwe verlichting voor winkelstraat Kristof Pieters

16 juli 2019

15u14 3 Beveren De Vrasenestraat zal nog dit jaar worden uitgerust met nieuwe openbare verlichting. Handelaars zijn niet tevreden over de huidige sfeerverlichting. Het is er ’s avonds erg donker en dat veroorzaakt dan weer een onveiligheidsgevoel. De nieuwe verlichting zal aanpasbaar zijn in lichtsterkte en ook van kleur kunnen veranderen voor bepaalde evenementen.

De handelaars uit de Vrasenestraat in Beveren zijn al een tijdje vragende partij om de openbare verlichting aan te pakken. Op verschillende plaatsen zijn de lichtpunten stuk of zorgen ze amper voor voldoende verlichting. Dit zorgt ervoor dat het ’s avonds erg donker is in de winkelstraat en dat creëert dan weer een onveiligheidsgevoel.

Schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) erkent de problemen en kondigt een oplossing aan. “Dit jaar start de heraanleg van het IJzerhand en de Ciamberlanidreef en naar aanleiding van die werken zal ook in dit deel van het winkelcentrum de openbare verlichting vernieuwd worden. We grijpen de werken aan om ook de verlichting in de Vrasenestraat te vervangen. Die is nog niet zo oud maar de verlichting voldoet niet aan de wensen. Er is destijds gekozen voor sfeerverlichting. De armaturen staan omgedraaid en schijnen naar boven waarna het licht gereflecteerd wordt op een paneel. Het grote probleem is dat de lichtarmaturen heel snel vuil worden. Er blijft stof op liggen en vogelpoep, waardoor de lichtsterkte afneemt. Het is wel jammer dat we alles zo snel moeten vervangen want we hebben maar liefst 6.000 euro per armatuur betaald.”

De handelaars zullen nauw betrokken worden bij de keuze van de nieuwe verlichting. “Niet alleen de lichtsterkte zal ingesteld kunnen worden maar ook de kleur”, legt Kegels uit. “Bij bepaalde evenementen kan dit interessant zijn. Zo kan men tijdens Valentijn het licht een roze of rode kleur geven. Tegen nieuwjaar moet de nieuwe verlichting geïnstalleerd zijn.”

Vele bouwwerven

Een ander pijnpunt in de Vrasenestraat zijn de vele bouwwerven. “Die zorgen voor veel hinder”, legt Kegels uit. “Bovendien staan er al nieuwe projecten op stapel. Met de handelaars is afgesproken dat de werven beter afgesloten moeten worden en ook de communicatie met aannemers zal verbeteren.”

Open Vld heeft in de gemeenteraad ook al aangedrongen om de vernieuwing van de verlichting prioriteit te geven. “Want de lokale handelaars staan onder druk door de toenemende leegstand en het fenomeen van de opkomende online verkoop”, zegt Kasper Dierckx. “We moeten dus op z’n minst zorgen voor een aangename omgeving. Er zou ook best nog wat meer groen mogen komen en rustbanken in de straten en op de markt.” Verder pleit Open Vld ervoor om te onderzoeken of minstens een deel van het Oud Atletiekterrein kan omgebouwd worden tot openbare parking.