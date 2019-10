N70 gaat begin november terug open in beide rijrichtingen, N450 gaat na nieuwjaar dicht Kristof Pieters

24 oktober 2019

14u45 1 Melsele Vanaf 3 november is de N70 terug open in de beide rijrichtingen. Er wordt wel nog gewerkt aan de nutsvoorzieningen langs de zuidkant van de gewestweg. Intussen staat echter al een andere werf in de steigers. Eind deze maand starten namelijk ook de werken aan de N450.

De werken aan de nutsleidingen langs de N70 schieten goed op waardoor omrijden in de richting van Antwerpen vanaf 3 november niet langer nodig is. Het parkeerverbod aan deze zijde van de werken blijft behouden. Ook de IJzerstraat wordt terug opengesteld. Voor de bewoners op de de omleidingsroute is dat goed nieuws want ze kregen de voorbije maand heel wat verkeer te slikken.

Het leed is echter nog niet geleden. De heraanleg van de N450 (Schoolstraat/Dijkstraat) tussen de Kapelwegel en de E34 zal na nieuwjaar van start gaan. Dit jaar staan er nog voorbereidende werken op het programma. Van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober starten er nutswerken tussen het kruispunt met de Brielstraat en de Kapelwegel. Verkeer zal beurtelings kunnen passeren.

Maandag 4 november start de aannemer met werken aan de omleidingswegen. Deze werken zullen tot het einde van dit jaar duren. Volgende straten zijn opgenomen in de omleiding: Geestdam, Hofdam, Waelenweg, gedeelte Broekstraat, Zaveldam, Patrijzenstraat, gedeelte Brielstraat. Fietsers en voetgangers zijn vanaf 4 november tot en met de eigenlijke wegenwerken aan de N450 niet toegelaten op deze omleidingswegen wegens te gevaarlijk. Voor fietsers en voetgangers is er tijdens de werken een veilige doorgang voorzien langs de werken op de N450.

Bewoners van de omleidingsstraten kunnen steeds hun woning bereiken. Landbouwers blijven toegang hebben tot hun gronden tijdens de werken. In januari 2020 zal gestart worden met de eigenlijke wegenwerken aan de N450. Bewoners van de betrokken straten ontvangen nog een aparte bewonersbrief met een uitnodiging voor de bewonersvergadering van 16 december.