N70 dit weekend terug open door Meilsen Kermis Kristof Pieters

30 augustus 2019

17u07 0 Beveren Omwille van de kermisactiviteiten in het centrum van Melsele tijdens het weekend van 31 augustus en 1 september is er op de N70 terug verkeer in beide richtingen mogelijk.

De omleiding richting Antwerpen via de Schoolstraat, Kalishoekstraat en Burggravenstraat wordt daarom van vrijdag 18 uur tot maandag 7 uur tijdelijk opgeheven.

Zaterdag wordt de kermis om 11 uur afgetrapt met het Breughelfeest van Gym Waasland op de speelplaats van BS De Toren. In de Kalishoekstraat loopt van 13.30 tot 17 uur de veekeuring. Vanaf 14 uur is er in het park van Lacave ‘Meilsen Opgetalloord’. Blikvanger is dit jaar het ‘crosken op nen bureaustoel’. In het parkje wordt ook uitgemaakt wie ‘de beste toert’ van Melsele bakt. Vanaf 16.30 uur is er ook nog Meilsen Koers. De avond wordt afgesloten met G. Moonskin op Bal Populair.