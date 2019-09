N-VA wil werken stimuleren en werkonwilligheid sanctioneren Kristof Pieters

29 september 2019

09u47 1 Waasland N-VA Waasland roept de toekomstige Vlaamse en federale regering op om niet alleen oog te hebben voor het creëren van werkgelegenheid maar ook meer aandacht te geven aan de invulling van arbeidsplaatsen. Met 23.484 openstaande vacatures in de regio Antwerpen-Waasland schort er volgens voorzitter Jens De Wael duidelijk iets aan de activering van de bevolking.

De krapte op de arbeidsmarkt is in onze regio al jaren voelbaar. “Achter het credo ‘jobs, jobs, jobs’ kan ik me volledig achter scharen en ik juich de investeringen in onze economie zeker toe maar het creëren van werkgelegenheid moet hand in hand gaan met de invulling van de arbeidsplaatsen. En hier loopt het mank”, zegt Jens De Wael.

Volgens N-VA Waasland moet er ingezet worden op twee pistes: werk positief stimuleren en werkonwilligheid sanctioneren. “Er ligt hier een taak voor zowel de Vlaamse als de federale regering. Met de vorming van beide regeringen willen we, vanuit onze regio een duidelijk signaal geven aan beiden. Werk moet in de eerste plaats financieel interessant zijn en de kloof tussen niet en wel werken moet duidelijk zijn. Concreet, wanneer het loon van een werknemer, verminderd met de kosten voor kinderopvang lager wordt dan de werkloosheidsuitkering, dan is gaan werken niet aantrekkelijk.” Tegelijk moeten er volgens De Wael ook hardere maatregelen worden genomen om werkonwilligheid te sanctioneren zoals een degressieve werkloosheidsuitkering. “Door die af te bouwen in de tijd, waarbij een redelijke termijn voor het zoeken van een nieuwe job wordt gerespecteerd, wordt werken een stuk dwingender gemaakt. Het Waasland is een enorme economische groeiregio. De kansen zijn er maar moeten genomen worden.”