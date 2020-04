MPET lost en laadt recordaantal containers op één schip Kristof Pieters

14 april 2020

11u42 3 Doel Deze week sneuvelt in de haven een nieuw overslagrecord. Aan de terminal van MPET aan het Deurganckdok zullen maar liefst 9.849 containers geladen en gelost worden op één schip: de ‘MSC Valeria’. Het is echter geen reden tot feest want door de coronacrisis gaat er ook heel wat trafiek sneuvelen.

Het vorige record stond ook al op naam van MPET. In augustus vorig jaar werden op de ‘Maersk Evora’ 8.429 containers behandeld en eind vorig jaar werden 8.795 containers geladen en gelost bij de ‘MSC Aurora’.

De ‘MSC Valeria’ vaart tussen het Verre Oosten en Noord-Europa. Het is geen recordschip maar wel een recordvolume omdat Antwerpen de eerste Noord-Europese haven is waar wordt aangemeerd en meteen de enige in de Benelux. De ‘MSC Valeria’ is rechtstreeks van Tanjung Pelepas in Maleisië naar Antwerpen gevaren, waar het schip op zondagavond arriveerde. In totaal zullen er 9.849 containers behandeld worden. Woensdag om 16 uur zet het zijn reis verder richting Le Havre.

Voorlopig houdt de haven nog stand in volle coronacrisis. In de eerste drie maanden van dit jaar werd er 4% meer vracht vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat was dan vooral te danken aan de containertrafiek. De coronacrisis zal zich vooral laten voelen in het tweede kwartaal. Er zijn intussen al heel wat afvaarten geschrapt. De tewerkstelling is de voorbije weken al gedaald met 10%. Bij de havenarbeiders zijn er zo’n duizendtal mensen werkloos.