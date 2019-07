Motorrijders brengen hulde aan verongelukte Glen Declerck (30): “Betonblokken langs de weg zijn levensgevaarlijk” Kristof Pieters

22 juli 2019

16u49 14 Beveren Vrienden van Glen Declerck hebben de plaats bezocht waar de 30-jarige motorrijder vorige week woensdag om het leven kwam. Bij een inhaalmanoeuvre verloor de jongeman de controle over het stuur en kwam hij ten val tegen een zwaar betonblok langs de kant van de weg. “Die blokken staan er enkel om een paar vuilnisbakken te beschermen maar zijn wel levensgevaarlijk”, klinkt het verontwaardigd.

Glen Declerck, een gepassioneerd motorrijder, kwam vorige week woensdagavond om het leven nadat hij een vriend een bezoek had gebracht. Om naar zijn woning te rijden in Kieldrecht nam hij de Blikken, een populaire route door de Waaslandhaven. Ter hoogte van de AET-terminal liep het echter fout. Net op het moment dat hij enkele wagens inhaalde kwam er een voertuig van de terminal gereden. Hierdoor moest Glen uitwijken. Er volgde een aanrijding waarbij de man ten val kwam. Hij schoof meters ver en kwam met een harde klap tegen een zwaar betonblok langs de kant van de weg terecht. De hulpdiensten ondernamen nog een reanimatiepoging maar de 30-jarige motorrijder overleed ter plaatse.

Glen Declerck was een graag gezien figuur in het motormiddens. Hij reed regelmatig mee met Club Stift Belgium, een vereniging van een 250-tal motorliefhebbers dat ritten en uitstappen organiseert. Een dertigtal kameraden bracht hulde aan de verongelukte jongeman op de plaats van het dramatische ongeval. “Glen was een heel ervaren motorrijder maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje”, getuigen ze. “We weten natuurlijk zelf niet wat er die avond precies is gebeurd maar als dat betonblok er niet had gestaan was de afloop mogelijk anders geweest. Langs de blikken staan er op verschillende plaatsen zo’n betonblokken op de parkeerstrook. Ze dienen enkel om vuilnisbakken te beschermen tegen aanrijdingen door vrachtwagens. Zo’n obstakels kunnen echter ook levensgevaarlijk zijn. Dat is nu jammer genoeg aangetoond. Een motor kan altijd wegglijden op een olievlek. Waarom die vuilnisbakken niet gewoon in de berm plaatsen? Die gevaarlijke betonblokken staan trouwens ook op heel wat andere plaatsen in het havengebied.”

Liefhebbende papa

Voor Glen Declerck zal het jammer genoeg geen verschil meer maken. De man zou binnen twee weken 31 jaar geworden zijn. Hij laat een partner, Daphni, en een dochtertje, Elize, achter. De verslagenheid bij de familie is groot. Het leven moest voor het jonge gezin eigenlijk nog beginnen. “Glen was een liefhebbende papa en hij betekende alles voor mezelf en onze dochter”, getuigt Daphni. “Glen was ook een harde werker. Hij had een vaste job bij Indaver in Doel en was in bijberoep begin dit jaar gestart met een eigen bedrijfje van schilderwerken. Zijn dood is voor ons een enorme klap.”

De uitvaartplechtigheid gaat door op donderdag 25 juli om 12.45 uur in het crematorium Pontes in Wilrijk. Club Stift Belgium heeft haar leden intussen opgeroepen om massaal aanwezig te zijn met de motor. De bedoeling is een erehaag te vormen en de motoren even hard te laten loeien. “We willen Glen hiermee een laatste ‘uitlaatceremonie’ geven”, klinkt het bij de club. De familie laat nog weten dat ook andere motards buiten clubverband welkom zijn op dit bijzonder eerbetoon.