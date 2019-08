Motorrijders botsen tijdens begeleide rit: twee gewonden Kristof Pieters

23 augustus 2019

17u18 0 Beveren In Verrebroek zijn vrijdagmiddag twee motorrijders gewond geraakt toen ze ten val kwamen na een botsing. De twee maakten deel uit van een groep die een begeleidde rit door het Waasland maakte.

Het ongeval gebeurde op Hoge Wilde, een landelijk wegje midden in de polder. Bij een remmanoeuvre van een motard midden in de groep werden twee andere bestuurders verrast. Ze botsten op hun voorligger. In totaal kwamen drie deelnemers ten val. Twee van hen werden naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht, de derde kwam er met lichte verwondingen van af en werd ter plaatse verzorgd. Hun motoren raakten wel zwaar beschadigd. Ondanks het incident verkoos de grote meerderheid van de groep ervoor om de rit verder te zetten.