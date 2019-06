Motorrijder zwaargewond na smak tegen openzwaaiend portier op E34 Kristof Pieters

21 juni 2019

09u24 2 Beveren Een motorrijder is zwaargewond geraakt nadat hij tegen een openzwaaiend portier is geknald op de E34 in Melsele. Het ongeval gebeurde in een file. Een trucker zag de motorrijder niet aankomen en had plots zijn deur geopend.

Het ongeval gebeurde donderdagavond op de E34 richting Antwerpen. Een Servische vrachtwagenchauffeur, die in een lange stilstaande file stond, wou op een bepaald moment iets aan zijn lading gaan controleren. Net op het moment dat hij zijn portier opende, kwam er een motard tussen de twee stilstaande rijen voertuigen aangereden. De man reed frontaal in op de deur. Door de smak kwam hij ten val tegen een andere vrachtwagen. Zijn motor kwam ruim 20 meter verder tot stilstand. De motorrijder bleef roerloos op de grond liggen. Enkele getuigen snelden de man ter hulp, maar het was onmiddellijk duidelijk dat de man ernstige verwondingen had opgelopen. Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatsen. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens in kritieke toestand naar het universitair ziekenhuis in Edegem overgebracht.

De twee rijstroken waren door het ongeval een hele tijd afgesloten. Dat zorgde voor nog meer file.