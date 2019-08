Motorrijder zwaargewond bij ongeval op Provinciale Baan Kristof Pieters

31 augustus 2019

19u52 0 Beveren Op de Provinciale Baan in Vrasene gebeurde zaterdagmiddag een ongeval waarbij een motor betrokken was. De motorrijder werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval deed zich voor tussen het dorpscentrum en de E34. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk maar mogelijk verloor de motard de controle over zijn voertuig nadat hij over een vluchtheuvel reed die ook in een bocht ligt. De brandweer en medische diensten kwamen ter plaatse en boden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen waarna hij zwaargewond naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas werd overgebracht. Voor zover geweten waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.