Motorrijder zwaargewond bij aanrijding op Melseledijk Kristof Pieters

18 oktober 2019

14u40 1

Een motorrijder is donderdag rond 17 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Melseledijk. Er was op dat moment stapvoets verkeer. De motorrijder reed vol in de flank van een auto die richting Beveren reed en linksaf wou rijden naar de Zaveldam. De motorfiets vloog over de auto en belandde tegen de voorliggende wagen. Het slachtoffer kwam ten val en raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.